О нас
Report Georgia

Лень может быть признаком серьезной болезни

Лень может быть признаком серьезной болезни Лень - это нормальное свойство человеческой натуры, но иногда она может быть признаком болезни.
Здоровье
13 августа 2020 г. 05:13
Лень может быть признаком серьезной болезни

Лень - это нормальное свойство человеческой натуры, но иногда она может быть признаком болезни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества, доцент Центра психиатрии им. Сербского Павел Качалов.

Человеку свойственно лениться. Иногда даже говорят, что лень это двигатель прогресса, ведь множество изобретений появились на свет только из-за того, что кому-то не хотелось что-то делать самому. Даже в языках народов мира это можно проследить, заметил Павел Качалов.

"Что человек - существо ленивое, знают, например, исследователи языков. Они вывели закономерность в эволюции всех языков, что по мере того, как языки живут и развиваются, люди начинают лениться с произношением сложных звуков. Из-за этого мы упрощаем их от поколения к поколению", – рассказал психиатр-психоаналитик.

Нормальная лень - это защитная реакция организма, которая помогает избавиться от лишней работы, объяснил Павел Качалов.

"Есть лень нормальная, когда люди защищают сами себя от бессмысленной работы, которую им либо предлагают другие люди, либо же они сами по привычке взваливают на свои плечи. Тогда лень позволяет подождать, одуматься, и часть работы теряет актуальность. То есть, лень может быть защитой от избыточной работы, которую слишком энергичные люди иногда пытаются навязать себе и окружающим", - уточнил психоаналитик.

Но бывает лень совсем другого типа. Когда человек не хочет и не может ничего делать. Более того, не может себя заставить действовать. Это уже болезненное состояние, когда нужна помощь специалиста.

"Это, скорее всего, речь про депрессию. В случае возникновения этого расстройства надо идти к психиатру. Сейчас есть много антидепрессантов, которые помогут от депрессии. Любой человек, который внезапно изменился и перестал походить на себя прежнего, вдруг стал не в состоянии сделать простейших усилий, такому человеку надо посоветовать искать помощи у психиатра или помощи у антидепрессантов. Если это становится повторяющейся проблемой, поможет лечение", - уточнил Павел Качалов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением
12 августа 2020 г. 14:51
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Водитель без страховки совершил ДТП
ФотоВодитель без страховки совершил ДТП
11 августа 2020 г. 22:14
В Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
ФотоВ Азербайджане отметят 100-летие Ахмедийи Джебраилова
11 августа 2020 г. 18:16
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
Мевлют Чавушоглу: Мы увеличим объем закупаемого у Азербайджана газа
11 августа 2020 г. 14:18
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
На следующей неделе начинается месяц Мухаррам
10 августа 2020 г. 10:41
К азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
ФотоК азербайджано-турецким учениям привлечен спецназ
9 августа 2020 г. 11:55
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
ГЭЦ обнародовал график второго этапа приемных экзаменов
7 августа 2020 г. 14:34
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
В августе 278 тыс. человек получат единовременную выплату 190 манатов
6 августа 2020 г. 17:47
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10

Последние новости

06:22
Врач рассказала об опасности COVID-19 для мозга Здоровье
06:09
Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил $15 млрд Другие страны
05:38
В Испании обокрали российского футболиста Футбол
05:13
Лень может быть признаком серьезной болезни Здоровье
04:47
В Бразилии число зараженных COVID-19 выросло на 55 тыс. Другие страны
04:14
ФотоВ Товузе обнаружили минометный снаряд Происшествия
03:46
Трамп: Главной проблемой на выборах станут демократы Другие страны
03:18
США могут обязать Институты Конфуция зарегистрироваться "иностранными миссиями" Другие страны
02:48
В Турции число заразившихся коронавирусом превысило 244 тыс. В регионе
02:26
В Египте прошли выборы в восстановленный Сенат Другие страны
02:14
В Москве продолжает расти смертность от COVID-19 В регионе
01:53
В Баку автомобиль сбил пожилую женщину Происшествия
01:23
ЛЧ: УЕФА присудил техническое поражение клубу из Косово Футбол
01:11
ЛЧ: ПСЖ вышел в полуфинал, одержав волевую победу Футбол
01:02
Индексы на бирже США выросли Финансы
Вся новостная лента