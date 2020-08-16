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Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ

Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ Медики из США обнаружили, что финголимод – недавно одобренное лекарство для борьбы с рассеянным склерозом, может блокировать размножение ВИЧ и мешает вирусу попадать в новые клетки. Результаты их исследования опубликовал научный журнал PLOS Pathogens.
Здоровье
16 августа 2020 г. 06:26
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ

Медики из США обнаружили, что финголимод – недавно одобренное лекарство для борьбы с рассеянным склерозом, может блокировать размножение ВИЧ и мешает вирусу попадать в новые клетки. Результаты их исследования опубликовал научный журнал PLOS Pathogens.

"Антиретровирусные препараты пока эффективно справляются с подавлением ВИЧ-инфекции. Однако у них есть побочные эффекты и их действенность со временем уменьшается. Мы впервые показали, что если заблокировать рецепторы S1P, то можно полностью предотвратить передачу вируса от одной клетки к другой. Это уменьшает число вирусных частиц в латентной стадии заражения", – рассказал один из авторов работы, доцент Университета Джорджа Вашингтона (США) Альберто Боске.

В иммунные клетки человека ВИЧ попадает с помощью белков, которыми покрыта его оболочка. Структура этих молекул, а также связанных с ними нитей сахаров по мере размножения вируса быстро меняется. Поэтому иммунитет вступает в своеобразную "гонку вооружений", постоянно вырабатывая новые наборы антител. Если пациент не принимает антиретровирусных лекарств, в этой борьбе почти всегда побеждает ВИЧ.

Эти препараты, как правило, останавливают размножение вируса, блокируя работу одного из его ферментов или других систем, которые критически важны для сборки новых вирусных частиц. Однако это не излечивает больных, так как ВИЧ переходит в "спящий режим" и не проявляет активности до того времени, когда больной перестает принимать лекарства.

Боске и его коллеги обнаружили, что количество подобных "спящих" вирусных частиц можно резко снизить с помощью финголимода – препарата, который создан для борьбы с рассеянным склерозом. Это вещество взаимодействует с рецепторами S1P на поверхности иммунных клеток, заставляя их снижать свою активность во время вспышек рассеянного склероза. Это защищает миелиновую оболочку нервных клеток больных, не давая им разрушаться и дальше.

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