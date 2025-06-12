О нас

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ в формате видеоконференции

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ в формате видеоконференции Лейла Алиева приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ в формате видеоконференции
Здоровье
12 июня 2025 г. 15:48
Лейла Алиева приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ в формате видеоконференции

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие посредством видеосвязи в открытии заседания и первых гибридных слушаниях Пан-европейской комиссии по климату и здоровью, проводимых по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в столице Исландии Рейкьявике.

Как сообщает Report, в своем выступлении Лейла Алиева предоставила информацию о шагах, предпринятых Азербайджаном как страной-хозяйкой COP29, о приобретенном опыте и реализуемых инициативах в этой области.

Она отметила, что изменение климата является одним из серьезных глобальных вызовов не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения общественного здоровья. Она рассказала о проектах, реализуемых в нашей стране по управлению водными ресурсами, охране окружающей среды и климатической устойчивости.

Лейла Алиева также отметила важность повышения активности молодежи в вопросах климата и здоровья через различные инициативы, выдвигаемые Общественным объединением IDEA, и призвала международные организации к широкому сотрудничеству в этом направлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva ÜST-nin yüksək səviyyəli tədbirində videokonfrans formatında iştirak edib

Самое читаемое

Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
Центральный ботанический сад выбрал аудитора
12 июня 2025 г. 11:03
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi