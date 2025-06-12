Лейла Алиева приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ в формате видеоконференции

Лейла Алиева приняла участие в мероприятии высокого уровня ВОЗ в формате видеоконференции

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие посредством видеосвязи в открытии заседания и первых гибридных слушаниях Пан-европейской комиссии по климату и здоровью, проводимых по инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в столице Исландии Рейкьявике.

Как сообщает Report, в своем выступлении Лейла Алиева предоставила информацию о шагах, предпринятых Азербайджаном как страной-хозяйкой COP29, о приобретенном опыте и реализуемых инициативах в этой области.

Она отметила, что изменение климата является одним из серьезных глобальных вызовов не только с экологической точки зрения, но и с точки зрения общественного здоровья. Она рассказала о проектах, реализуемых в нашей стране по управлению водными ресурсами, охране окружающей среды и климатической устойчивости.

Лейла Алиева также отметила важность повышения активности молодежи в вопросах климата и здоровья через различные инициативы, выдвигаемые Общественным объединением IDEA, и призвала международные организации к широкому сотрудничеству в этом направлении.