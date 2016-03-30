Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 30 марта вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центре талассемии.

Как передает Report, Лейла Алиева, навестила детей, находящихся на лечении в Центре талассемии, поинтересовалась их здоровьем и ходом лечения.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев рассказал о лечении, проводимом в настоящее время в Центре, построенном в рамках программы Фонда Гейдара Алиева "Во имя жизни без талассемии". Было отмечено, что открывшийся в 2009 году Центр талассемии является важным учреждением здравоохранения с точки зрения как медицинской, так и моральной поддержки тех, кто страдает этим заболеванием.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поинтересовалась моментами, необходимыми для дальнейшей деятельности Центра, подчеркнув, что Фонд всегда придает значение вопросам, связанным со здравоохранением, в особенности, здоровьем детей.

Лейла Алиева побеседовала с детьми, находящимися на лечении в Центре, передала им подарки.

Отметим, что с открытием Центра талассемии, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, достигнуты создание в Азербайджане специализированного медицинского учреждения и банка крови, развитие добровольного донорства для обеспечения детей, страдающих талассемией, безопасной и качественной кровью, просвещение населения для предупреждения распространения талассемии и расширение сотрудничества с рядом государств, ведущих борьбу с этим заболеванием.