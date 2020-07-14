Лечение заразившегося COVID-19 врача "Семашко" продолжается в реанимации

В настоящее время пациент подключен к аппарату искусственного дыхания

Бакинский оздоровительный центр распространил информацию о состоянии здоровья реаниматолога Клинического медицинского центра № 1 Керема Ягубова, который заразился инфекцией COVID-19 и продолжает лечение в центре.

Как сообщили Report в Центре, врач был принят в отделение инфекционных заболеваний Центра ночью 3 июня с одышкой, дыхательной недостаточностью и низким уровнем сатурации.

Было сообщено, что в связи с ухудшением состояния с 9 июня пациент был помещен в реанимационное отделение, интубирован и подключен к аппарату искусственного дыхания: "В настоящее время пациент подключен к аппарату искусственного дыхания, его лечение продолжается”.