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Лечение заразившегося COVID-19 врача "Семашко" продолжается в реанимации

Лечение заразившегося COVID-19 врача "Семашко" продолжается в реанимации В настоящее время пациент подключен к аппарату искусственного дыхания
Здравоохранение
14 июля 2020 г. 10:38
Лечение заразившегося COVID-19 врача Семашко продолжается в реанимации

Бакинский оздоровительный центр распространил информацию о состоянии здоровья реаниматолога Клинического медицинского центра № 1 Керема Ягубова, который заразился инфекцией COVID-19 и продолжает лечение в центре.

Как сообщили Report в Центре, врач был принят в отделение инфекционных заболеваний Центра ночью 3 июня с одышкой, дыхательной недостаточностью и низким уровнем сатурации.

Было сообщено, что в связи с ухудшением состояния с 9 июня пациент был помещен в реанимационное отделение, интубирован и подключен к аппарату искусственного дыхания: "В настоящее время пациент подключен к аппарату искусственного дыхания, его лечение продолжается”.

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Версия на азербайджанском языке “Semaşko”nun koronavirusa yoluxan həkiminin durumu açıqlanıb

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