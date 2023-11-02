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Лечение онкозаболеваний планируется включить в обязательное медицинское страхование

Лечение онкозаболеваний планируется включить в обязательное медицинское страхование В Азербайджане ведутся расчеты для включения медицинских услуг, связанных с лечением онкологических заболеваний, в пакет ОМС, привлечены иностранные специалисты.
Здоровье
2 ноября 2023 г. 13:14
Лечение онкозаболеваний планируется включить в обязательное медицинское страхование

В Азербайджане ведутся расчеты для включения медицинских услуг, связанных с лечением онкологических заболеваний, в пакет ОМС, привлечены иностранные специалисты.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, было проведено несколько встреч с министерством здравоохранения и соответствующими органами для того, чтобы внести лечение онкологических заболеваний в рамки обязательного медицинского страхования: "В настоящее время ведутся расчеты, потому что страхование требует точных расчетов. К этой работе привлечены специалисты из зарубежных стран. В настоящее время мы ждем специалистов из Турции".

Глава агентства надеется, что к концу этого года удастся завершить эту работу: "В результате станет известно, как будет покрываться лечение онкологических заболеваний в рамках обязательного медицинского страхования. Обычно рассматриваются наиболее распространенные онкозаболевания. Сегодня в стране широко распространен, в основном, рак молочной железы".

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Версия на азербайджанском языке Onkoloji xəstəliklərin tibbi sığorta ilə müalicəsi üçün hesablamalar aparılır, xarici mütəxəssislər cəlb edilib

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