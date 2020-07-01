Лечащийся от COVID-19 юноша: Я очень испугался, никогда не сталкивался с таким - ИНТЕРВЬЮ

"Если вы не думаете о себе, подумайте о родных, у которых, возможно, низкий иммунитет. Будет лучше, если вы не будете расслабляться..."

Об этом в интервью Report рассказал проходящий лечение в Деревне атлетов 23-летний Эльнар Алмазов, заразившийся коронавирусом.

- Как Вы поняли, что заражены коронавирусом, почувствовали какие-то симптомы?

- В первую очередь хочу сказать, что до того, как почувствовал в себе симптомы, я тоже был из числа тех, кто не верил в этот вирус. Симптомы начали проявляться в том, что я стал наблюдать упадок сил и головную боль. Утром, проснувшись, я подумал, что у меня обычный грипп и, вероятно, пройдет за 1-2 дня. Но на следующий день поднялась температура. Примерно 4-5 дней температура держалась на отметке 37.5 градусов и не падала. Первое, что пришло на ум, может, и я заразился коронавирусом. Я решил сдать текст, ведь и мое окружение испугалось. Я настолько ослаб, что не мог выйти из дома, поэтому мы вызвали скорую помощь на дом. Когда сообщил о своем состоянии, прислали специальную бригаду. У меня взяли анализ. Первый ответ теста пришел очень быстро. Ответ теста, который взяли примерно в 3 часа ночи, пришел вечером следующего дня. Ответ и этого теста оказался положительным, я был болен коронавирусом.

- Пользовались ли Вы защитными средствами после распространения в Азербайджане коронавируса?

- В самом начале я очень серьезно подошел к этому вопросу, пользовался всеми защитными средствами, например, спиртом, маской. Потом пользовался только при необходимости. Я думаю, что заразился по дороге из дома на работу, т.к. путь туда долгий.

- Взяли ли анализы у членов Вашей семьи?

- Я живу с родителями, тест взяли и у них. К счастью, оказался негативным.

- Вас сразу взяли на карантин после того, как результат оказался положительным?

- Меня взяли на карантин через два дня после того, как результат теста оказался положительным. В тот же день взяли очередной мазок, и он тоже оказался положительным. Мы сначала даже высказали недовольство, что если бы меня взяли на карантин с первого дня, было бы лучше. Мне сказали, что так поступили из-за численности больных. Период карантина я провожу в одном из зданий в Деревне атлетов. Насколько мне известно, больных с легким течением болезни размещают именно здесь.

- Где и какое обследование Вы прошли, чтобы узнать, какая форма заболевания у вас - легкая или тяжелая?

- Когда меня доставили в Деревню атлетов, сюда приехал спецавтомобиль с медицинским оборудованием, и мне сделали рентген. После обследования мне сообщили, что моему здоровью ничего не угрожает.

Честно говоря, я и сам чувствовал, что у меня нет ничего серьезного. Потому что из симптомов коронавируса у меня наблюдалась только температура, упадок сил, головная боль и потеря вкуса. Кашля или проблем с дыханием не было.

- Сколько времени Вы уже получаете лечение в Деревне Аатлетов?

- Уже 11 дней я лечусь здесь. Результаты второго и третьего теста тоже вышли положительными, поэтому я здесь. Сейчас я жду ответа третьего теста, ответ должен быть завтра. Надеюсь, на этот раз ответ будет отрицательным и меня отпустят домой. Мазок взят из носа и горла. Сначала из-за сильной головной боли я пил привезенные с собой болеутоляющие. После рентгена 4-5 дней мне давали препарат, полезный для легких. Сейчас я не принимаю никаких лекарств. Симптомы болезни практически прошли. Изначально я больше всего мучился от упадка сил. Бывало так, что мне хватало сил встать на ноги и единственное, чего я хотел, дойти до кровати, чтобы не упасть. Сейчас я чувствую, что выздоравливаю. Мне не говорили, что я уйду ровно после 14 дней. Меня отпустят только тогда, когда результат очередного теста окажется негативным.

- Сколько больных получают лечение в одной комнате с Вами? Серьёзный ли контроль?

- Когда я только приехал, нас было двое в комнате, лежащий со мной больной выздоровел и его выписали. Примерно 6 дней я один в комнате. Комнаты рассчитаны на двоих. Ежедневно утром и вечером идет проверка. Комнаты проверяются по одному, проверяются температура и сердечный ритм больных. Здесь есть все условия для лечащихся больных. Обеспечены трёхразовое питание, возможность принять душ и выход в интернет.

- Какие чувства Вы испытывали на карантине, находясь вдали от семьи и дома?

- Первые три дня были очень сложными. С одной стороны обессиленность, а с другой, находился вдали от дома. Когда болеешь, больше всего хочется, чтобы мама была рядом. Потом я медленно пошел на поправку. Дома у меня отдельная комната, но из-за запрета покидать ее я испытывал дискомфорт. Самый страшный момент был примерно 5 дней назад, когда почувствовал себя совершенно без сил. Я быстро лег на кровать. Очень испугался, никогда с таким не сталкивался.

- Что Вы посоветуете людям, не верящим в существование коронавируса?

- Если вы не думаете о себе, подумайте о родных, у которых, возможно, низкий иммунитет. Будет лучше, если вы не будете расслабляться. Наоборот, проявите терпение, думая, а может, он есть.