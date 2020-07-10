Минздрав: Лечащимся дома от COVID-19 лекарства предоставляются бесплатно

Противовирусные препараты, как правило, не рекомендуются для домашнего лечения

"Касательно отсутствия лекарств в аптеках, я хочу сказать, что противовирусные препараты, как правило, не рекомендуются для домашнего лечения. Потому что они имеют много побочных эффектов. Поэтому ими можно лечиться только в стационаре".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Я не думаю, что в аптеках не хватает витаминов. Кроме того, я хочу сказать, что людям с легкими симптомами заболевания и находящимся на регистрации в поликлинике, осуществляется бесплатная доставка лекарств", - сказал он.