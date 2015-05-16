​Кямран Мусаев: В прошлом году в Центральной клинической больнице было выполнено 1000 сердечно-сосудистых операций

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "В прошлом году в Центральной клинической больнице было выполнено 1000 операций на сердце. В целом же, за 13-14 лет деятельности выполнено более 11 тысяч сердечно-сосудистых операций".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии, главный врач Центральной клинической больницы Кямран Мусаев.

По его словам, согласно последней статистике Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания по уровню смертности и ивалидности опережают все другие заболевания.

Он отметил, что особой разницы между распространенностью заболевания в столице и регионах нет, и причиной роста заболевания является образ жизни населения: "Это очень тяжелое заболевание, но его можно предотвратить. Если устранить причины, можно серьезно замедлить темпы его роста. К ним относятся курение, высокое кровяное давление, сахарный диабет. К сожалению, в Азербайджане неправильное питание является основным фактором данного заболевания".

Кямран Мусаев также подчеркнул, что в Азербайджане, как и во всем мире, наблюдается омоложение сердечно-сосудистых заболеваний.