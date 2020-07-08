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Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить?

Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить? Курьез: тест "негативен", однако КТ выявило эффект "матового стекла" чему верить?
Здравоохранение
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8 июля 2020 г. 16:17
Курьез: тест негативен, а КТ выявило эффект матового стекла - чему верить?

Инфекция коронавируса (COVID-19), которая охватила весь мир, продолжает забирать жизни. В мире, а также в Азербайджане единственный правильный способа обнаружения вируса - ПЦР. Ответ на него может занять до 4-8 часов или по определенным причинам до 24 часов.

Сегодня в стране люди с подозрением на коронавирус надеются на негативный результат мазка или анализа крови.

Однако есть много фактов, когда несмотря на негативный ответ анализов, в результате компьютерной томографии (КТ) подтверждается инфекция коронавируса за счет проявившегося эффекта "матового стекла". Поэтому многие люди все еще сомневаются в существование вируса. Потому что результат теста, который они сдают, если чувствуют симптомы вируса, негативный, но через некоторое время их состояние ухудшается, их госпитализируют в тяжелом состоянии. Порой это приводит к смерти.

Report провел исследование с врачами, клиниками и соответствующими структурами по данному вопросу.

Радиолог Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Малахат Султанова сказала, что превратившийся в кошмар периода пандемии эффект "матового стекла", прежде всего вселяет панику своим названием и звучанием.

Малахат Султанова
Малахат Султанова

Она отметила, что в настоящее время эффект "матового стекла" считается основным радиодиагностическим признаком коронавирусной пневмонии: "В легких, которые обычно прозрачные, в таких случаях наблюдаются полупрозрачные зоны, легкие словно затуманены. "Матовое стекло" начинает развиваться на 3-4-й день болезни и может остаться в таком виде даже через месяц после выздоровления пациента. У пациентов, перенесших заболевание легкой и средней тяжести, изменения полностью исчезают через 2-3 месяца.

Это характерно не только для больных с COVID-19, может наблюдаться и при других заболеваниях. Однако если данный эффект проследить по соответствующим клинико-лабораторным признакам в период пандемии, то диагноз расценивается как болезнь COVID. Эффект "матового стекла" обнаруживается при рентгенографии грудной клетки и КТ-обследованиях. Но чувствительность рентгенологического исследования в этом вопросе низкая. Поэтому в первые 1-4 дня заражения в 25% случаев рентген может быть совершенно нормальным. Это не означает, что пневмонии нет. Наблюдение "матового стекла" при КТ более специфичное".

Если сравнивать с годовой дозой облучения, то в среднем это показатель равен 2-летней дозе естественного облучения. Обследование должно проводиться на основании специальных указаний".

Директор медицинского учреждения Yeni Klinika Пярвиз Аббасов обратил внимание, что порой в результате первичного обследования пациенты с коронавирусом получают негативный результат, который впоследствии становится положительным: "Поэтому во многих странах независимо от ответа на анализ проводится компьютерная томография (КТ). Это заболевание проявляется после полного или частичного прогрессирования. Неоднократно у многих пациентов в результате обследования КТ было выявлено "матовое стекло", являющееся признаком COVID-19. Таких пациентов следует принимать как пациентов с коронавирусом и начинать лечение в тот же день. Таких больных у нас много. Даже ответ их анализа до конца выходил негативным".

Пярвиз Аббасо
Пярвиз Аббасо

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы отметил, что имеется более 600 пациентов, в легких которых рентген выявил "ледяные кристаллы": "Их мы тоже лечим как больных коронавирусом".

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева сказала, что после доставки больного коронавирусом в медучреждение он может быть привлечен к КТ или к другим процедурам по решению врача: "В больницах особого режима все обследования и лечение осуществляются за счет государства".

Равана Алиева
Равана Алиева

Наше разбирательство показало, что в частных клиниках страны цены высокие, либо большинство не проводят это обследование.
Report представляет результаты исследования, проведенного среди некоторых частных медицинских учреждений в связи с ценой на обследование КТ:

В госпитале Avrasiya это обследование обходится в 129 манатов, и нет необходимости в направлении врача. Следует заранее записаться в очередь. Ответ на обследование поступает через день.

Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета обслуживает пациентов с коронавирусом, и там обследование КТ доступно исключительно для этих пациентов. Для других сторонних пациентов это обследование не проводится. "Чисто для информации можем сообщить, что данное обследование там стоит 160 манатов".

В клинической больнице Oksigen можно встать в очередь и пройти обследование за 125 манатов. Здесь тоже не требуется направление врача. Ответы также поступают через день.

В международном госпитале Bona Dea ситуация несколько иная. Так, пациент, обратившийся в госпиталь, должен сначала пройти обследование у врача скорой медицинской помощи данного медицинского учреждения и заплатить 70 манатов. При дальнейшем направлении врача, пациент может пройти обследование КТ и за это придется заплатить дополнительно 130 манатов.

Что касается Baku Medical Plaza, то только в филиале на проспекте Бабека проводится данное обследование. Здесь также не требуется направление врача, и можно пройти обследование КТ за 100 манатов. Время ответа сообщает осмотревший пациента врач.

Baku Medical Plaza
Baku Medical Plaza

Госпиталь Modern по сравнению с другими предлагает более доступную цену – обследование можно пройти за 83 маната. Необходимо заранее записаться на очередь. Ответ готов через день.

В клинике имени Н.Туси также можно пройти обследование КТ за 99 манатов и для этого не требуется направление врача. В клинике имеется режим живой очереди, ответ дают в тот же день.

В расположенной в Сумгайыте клинике Unikal обследование обходится в 90 манатов. Следует записаться заранее, ответ дают в тот же день.

В HB Güven и в Бакинском центре здоровья сообщили, что подобное обследование не проводится из-за отсутствия аппарата.

В госпитале MedEra сообщили, что помимо легких, проводят обследование КТ и других внутренних органов.

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Версия на азербайджанском языке Kuryoz: test "neqativ" çıxıb amma KT "buzlu şüşə" göstərir - hansına inanaq?

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