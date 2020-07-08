Курьез: тест "негативен", а КТ выявило эффект "матового стекла" - чему верить?

Курьез: тест "негативен", однако КТ выявило эффект "матового стекла" чему верить?

Инфекция коронавируса (COVID-19), которая охватила весь мир, продолжает забирать жизни. В мире, а также в Азербайджане единственный правильный способа обнаружения вируса - ПЦР. Ответ на него может занять до 4-8 часов или по определенным причинам до 24 часов.

Сегодня в стране люди с подозрением на коронавирус надеются на негативный результат мазка или анализа крови.

Однако есть много фактов, когда несмотря на негативный ответ анализов, в результате компьютерной томографии (КТ) подтверждается инфекция коронавируса за счет проявившегося эффекта "матового стекла". Поэтому многие люди все еще сомневаются в существование вируса. Потому что результат теста, который они сдают, если чувствуют симптомы вируса, негативный, но через некоторое время их состояние ухудшается, их госпитализируют в тяжелом состоянии. Порой это приводит к смерти.

Report провел исследование с врачами, клиниками и соответствующими структурами по данному вопросу.

Радиолог Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета Малахат Султанова сказала, что превратившийся в кошмар периода пандемии эффект "матового стекла", прежде всего вселяет панику своим названием и звучанием.

Малахат Султанова

Она отметила, что в настоящее время эффект "матового стекла" считается основным радиодиагностическим признаком коронавирусной пневмонии: "В легких, которые обычно прозрачные, в таких случаях наблюдаются полупрозрачные зоны, легкие словно затуманены. "Матовое стекло" начинает развиваться на 3-4-й день болезни и может остаться в таком виде даже через месяц после выздоровления пациента. У пациентов, перенесших заболевание легкой и средней тяжести, изменения полностью исчезают через 2-3 месяца.

Это характерно не только для больных с COVID-19, может наблюдаться и при других заболеваниях. Однако если данный эффект проследить по соответствующим клинико-лабораторным признакам в период пандемии, то диагноз расценивается как болезнь COVID. Эффект "матового стекла" обнаруживается при рентгенографии грудной клетки и КТ-обследованиях. Но чувствительность рентгенологического исследования в этом вопросе низкая. Поэтому в первые 1-4 дня заражения в 25% случаев рентген может быть совершенно нормальным. Это не означает, что пневмонии нет. Наблюдение "матового стекла" при КТ более специфичное".

Если сравнивать с годовой дозой облучения, то в среднем это показатель равен 2-летней дозе естественного облучения. Обследование должно проводиться на основании специальных указаний".

Директор медицинского учреждения Yeni Klinika Пярвиз Аббасов обратил внимание, что порой в результате первичного обследования пациенты с коронавирусом получают негативный результат, который впоследствии становится положительным: "Поэтому во многих странах независимо от ответа на анализ проводится компьютерная томография (КТ). Это заболевание проявляется после полного или частичного прогрессирования. Неоднократно у многих пациентов в результате обследования КТ было выявлено "матовое стекло", являющееся признаком COVID-19. Таких пациентов следует принимать как пациентов с коронавирусом и начинать лечение в тот же день. Таких больных у нас много. Даже ответ их анализа до конца выходил негативным".

Пярвиз Аббасо

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы отметил, что имеется более 600 пациентов, в легких которых рентген выявил "ледяные кристаллы": "Их мы тоже лечим как больных коронавирусом".

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы TƏBİB Равана Алиева сказала, что после доставки больного коронавирусом в медучреждение он может быть привлечен к КТ или к другим процедурам по решению врача: "В больницах особого режима все обследования и лечение осуществляются за счет государства".

Равана Алиева

Наше разбирательство показало, что в частных клиниках страны цены высокие, либо большинство не проводят это обследование.

Report представляет результаты исследования, проведенного среди некоторых частных медицинских учреждений в связи с ценой на обследование КТ:

В госпитале Avrasiya это обследование обходится в 129 манатов, и нет необходимости в направлении врача. Следует заранее записаться в очередь. Ответ на обследование поступает через день.

Учебно-хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета обслуживает пациентов с коронавирусом, и там обследование КТ доступно исключительно для этих пациентов. Для других сторонних пациентов это обследование не проводится. "Чисто для информации можем сообщить, что данное обследование там стоит 160 манатов".

В клинической больнице Oksigen можно встать в очередь и пройти обследование за 125 манатов. Здесь тоже не требуется направление врача. Ответы также поступают через день.

В международном госпитале Bona Dea ситуация несколько иная. Так, пациент, обратившийся в госпиталь, должен сначала пройти обследование у врача скорой медицинской помощи данного медицинского учреждения и заплатить 70 манатов. При дальнейшем направлении врача, пациент может пройти обследование КТ и за это придется заплатить дополнительно 130 манатов.

Что касается Baku Medical Plaza, то только в филиале на проспекте Бабека проводится данное обследование. Здесь также не требуется направление врача, и можно пройти обследование КТ за 100 манатов. Время ответа сообщает осмотревший пациента врач.

Baku Medical Plaza

Госпиталь Modern по сравнению с другими предлагает более доступную цену – обследование можно пройти за 83 маната. Необходимо заранее записаться на очередь. Ответ готов через день.

В клинике имени Н.Туси также можно пройти обследование КТ за 99 манатов и для этого не требуется направление врача. В клинике имеется режим живой очереди, ответ дают в тот же день.

В расположенной в Сумгайыте клинике Unikal обследование обходится в 90 манатов. Следует записаться заранее, ответ дают в тот же день.

В HB Güven и в Бакинском центре здоровья сообщили, что подобное обследование не проводится из-за отсутствия аппарата.

В госпитале MedEra сообщили, что помимо легких, проводят обследование КТ и других внутренних органов.