Кто создает дефицит медмасок в аптеках Азербайджана? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Распространение коронавируса в мире и большое количество человеческих жертв вызвали панику среди населения. Спрос на медицинские маски в Баку увеличился в пять раз из-за обнаружения этого вируса в соседнем Иране. Люди очень обеспокоены сложившейся ситуацией, а некоторые дельцы используют ситуацию в своих корыстных целях. В аптеках страны наблюдается нехватка медицинских масок. Многие аптеки утверждают, что на складах и вовсе не осталось медицинских масок.

В связи с вопросом Report провел исследование.

Менеджер по продажам сети аптек "Avis" Лала Алиева в ответ на запрос Report заявила, что в аптеках не хватает масок.

По ее словам, увеличился спрос на этот вид товара: "В наших аптеках продаются медицинские маски в основном турецкого производства. Это полностью стерильные, трехслойные маски, которые сильно отличаются от других. Цена на товар остается прежней - 50 гяпиков".

По словам менеджера, фармацевтам было дано указание не осуществлять оптовую продажу масок и не продавать более 10 масок в одни руки: "Это связано с уменьшением количества товара в депо. Мы уже заказали маски".

В сети аптек "Зафаран" отметили, что ни в одной из аптек, с которыми они сотрудничают, в настоящее время нет медицинских масок.

Report обратился за разъяснениями в Министерство здравоохранения, где сообщили, что контроль за продажей медицинских масок находится вне юрисдикции министерства, поскольку продажу осуществляют частные компании.

В ответ на запрос Report в Министерстве экономики отметили о росте спроса на медицинские маски в последние дни: "Медицинские маски импортируются в Азербайджан из-за рубежа. Рост цен на товар в странах-производителях повлиял на розничную цену медицинских масок в Азербайджане. Однако Государственное антимонопольное агентство и агентство по надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики изучает факты изменения цен на потребительском рынке, и в случае искусственного завышения цен будут приняты меры в соответствии с законодательством".

Отметим, что независимый эксперт в области здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла в заявлении Report сказал о необходимости менять медицинские маски как минимум через каждые два часа.

Напомним, что число погибших от коронавируса в мире уже достигло 2 769 человек.