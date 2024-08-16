Красный Крест: Начавшаяся в Африке эпидемия mpox требует глобального ответа

Начавшаяся в Африке эпидемия mpox (новое наименование оспы обезьян) требует глобального скоординированного ответа с целью не допустить дальнейшего распространения болезни.

Начавшаяся в Африке эпидемия mpox (новое наименование оспы обезьян) требует глобального скоординированного ответа с целью не допустить дальнейшего распространения болезни.

Как передает Report со ссылкой наТАСС, об этом заявила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

"Эпидемия mpox - это тревожное напоминание о том, что вирусы не знают границ, - сказала старший сотрудник МФОКК и КП Бронвин Никол. - Нехватка тестирования, лечения и вакцин требует скоординированного глобального ответа, включая расширение доступа стран Африки к вакцинам. Необходимо объединить усилия для защиты наиболее уязвимых групп населения".

Региональный директор МФОКК и КП по Африке Мохаммед Омер Мукхьер заявил, что резкий рост числа случаев mpox в Африке вызывает серьезную озабоченность. "Вспышка mpox не просто локальная проблема, это континентальная угроза, которая требует немедленных и скоординированных действий, - подчеркнул он. - Необходимо действовать, поскольку болезнь быстро распространяется по всей Африке".

Заявление МФОКК и КП последовало за сообщением министра здравоохранения Демократической Республике Конго (ДРК) Самюэля Роже Камбы о том, что стране экстренно требуется 3 млн доз вакцины против mpox. Власти намерены провести вакцинацию 2,5 млн человек с тем, чтобы остановить распространение mpox. Глава Минздрава обратился к международному сообществу оказать помощь ДРК в закупке вакцины против mpox.