О нас

Красный Крест: Начавшаяся в Африке эпидемия mpox требует глобального ответа

Красный Крест: Начавшаяся в Африке эпидемия mpox требует глобального ответа Начавшаяся в Африке эпидемия mpox (новое наименование оспы обезьян) требует глобального скоординированного ответа с целью не допустить дальнейшего распространения болезни.
Здоровье
16 августа 2024 г. 15:33
Красный Крест: Начавшаяся в Африке эпидемия mpox требует глобального ответа

Начавшаяся в Африке эпидемия mpox (новое наименование оспы обезьян) требует глобального скоординированного ответа с целью не допустить дальнейшего распространения болезни.

Как передает Report со ссылкой наТАСС, об этом заявила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКК и КП).

"Эпидемия mpox - это тревожное напоминание о том, что вирусы не знают границ, - сказала старший сотрудник МФОКК и КП Бронвин Никол. - Нехватка тестирования, лечения и вакцин требует скоординированного глобального ответа, включая расширение доступа стран Африки к вакцинам. Необходимо объединить усилия для защиты наиболее уязвимых групп населения".

Региональный директор МФОКК и КП по Африке Мохаммед Омер Мукхьер заявил, что резкий рост числа случаев mpox в Африке вызывает серьезную озабоченность. "Вспышка mpox не просто локальная проблема, это континентальная угроза, которая требует немедленных и скоординированных действий, - подчеркнул он. - Необходимо действовать, поскольку болезнь быстро распространяется по всей Африке".

Заявление МФОКК и КП последовало за сообщением министра здравоохранения Демократической Республике Конго (ДРК) Самюэля Роже Камбы о том, что стране экстренно требуется 3 млн доз вакцины против mpox. Власти намерены провести вакцинацию 2,5 млн человек с тем, чтобы остановить распространение mpox. Глава Минздрава обратился к международному сообществу оказать помощь ДРК в закупке вакцины против mpox.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi