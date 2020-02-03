"Коронованный" или кого проверят на вирус в Азербайджане?

"Для диагностики эпидемии коронавируса у лиц, возвратившихся из данного региона и имевших контакты с заразившимися лицами, берутся образцы, которые проверяются посредством тестов (наборы диагностических инструментов), доставленных в Азербайджан по линии ВОЗ. Тест могут проводить только медработники".

Об этом Report сообщил главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

Он отметил, что ответы по взятым образцам получают примерно за два дня: "Образцы, взятые у находящихся под контролем врачей в Клиническом медцентре №1 лиц были проверены посредством этих тестов, результаты отрицательные".

Доставка в страну тестов была осуществлена по линии Всемирной организации здравоохранения.

Тесты находятся в Центре контроля за особо опасными инфекциями.

Коронавирсуным этот вирус называется из-за того, что на электронной микрофотографии или на срезе он напоминает корону.