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Коронавирус побил рекорд по числу заражений

Коронавирус побил рекорд по числу заражений Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи
Здравоохранение
25 июля 2020 г. 02:24
Коронавирус побил рекорд по числу заражений

Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

За прошедшие 24 часа в мире зафиксировали рекордные 284 196 новых случаев заражения коронавирусом. Эта цифра является максимальной с начала пандемии.

Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях инфицирования.

Общее количество заразившихся достигло 15 296 926 человек. Наибольшее число выявленных случаев инфицирования зарегистрировано в Северной и Южной Америке (8,1 миллиона), а также в Европе (3,1 миллиона). Как минимум 628 903 пациента умерли, из них 9 753 — за минувшие сутки.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxma üzrə rekord qeydə alınıb
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