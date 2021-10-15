Коронавирус может привести к серьезным осложнениям на органы зрения

Группа немецких ученых выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 способен проникать в органы зрения, а также инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза.

Группа немецких ученых выяснила, что коронавирус SARS-CoV-2 способен проникать в органы зрения, а также инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные в статье в электронной библиотеке bioRxiv результаты исследования, проведенного специалистами из Института Макса Планка.

Отмечается, что ученые подвергли клетки сетчатки глаза воздействию SARS-CoV-2. В результате оказалось, что коронавирус действительно инфицирует клеточную структуру, а иммунофлуоресценция зафиксировала присутствие белков хантавируса SARS-CoV-2 в клетках сетчатки глаза. Результаты показали, что в фоторецепторах и нервных клетках сетчатки содержатся вирусные зоны, что указывает на место размножения коронавируса, считают авторы. Кроме того, эксперты подчеркивают, что именно это может быть одной из причин, по которой некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на проблемы со зрением.

Подобное явление может быть связано с воздействием SARS-CoV-2 на воспалительные гены, включая медиатор заживления слизистых оболочек - цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки глаза и деградацией фоторецепторов. Предполагается, что повышенная экспрессия данных генов возникает в результате иммунного ответа организма на заражение.