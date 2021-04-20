Коронавирус может привести к потере слуха и памяти

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может потерять слух и память

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может потерять слух и память.

Как передает Report, об этом агентству НСН рассказал российский иммунолог Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. "Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Вплоть до инвалидности", — предупредил врач.

По словам эксперта, предотвратить тяжелые последствия может вакцинация.