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Коронавирус может привести к потере слуха и памяти

Коронавирус может привести к потере слуха и памяти Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может потерять слух и память
Здоровье
20 апреля 2021 г. 06:33
Коронавирус может привести к потере слуха и памяти

Последствия перенесенного коронавируса могут быть разнообразны. В частности, человек может потерять слух и память.

Как передает Report, об этом агентству НСН рассказал российский иммунолог Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. "Люди до полугода мучаются разными осложнениями: они плохо слышат, страдают от заболеваний сердца, печени, нарушений памяти. Вплоть до инвалидности", — предупредил врач.

По словам эксперта, предотвратить тяжелые последствия может вакцинация.

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