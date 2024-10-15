Республика Корея передала Азербайджану медицинское оборудование на $500 тыс.

Республика Корея передала Азербайджану медицинское оборудование на сумму 500 тыс. долларов.

Республика Корея в рамках проекта "Официальная помощь в целях развития" передала Азербайджану медицинское оборудование на сумму 500 тыс. долларов.

Как сообщает Report, медицинское оборудование будет передано Гянджинской городской объединенной больнице.

В церемонии передачи оборудования принял участие председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, подобные проекты вносят весомый вклад в развитие системы здравоохранения стран.

"Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинских услуг в нашей стране. Данное оборудование обеспечит доступ населения к качественным и современным медицинским услугам", - сказал он.

Среди переданного оборудования – дефибриллятор, наркозный аппарат, ИВЛ, монитор пациента, операционная лампа, операционный стол, электрохирургический аппарат, хирургический аспирационный аппарат, набор инструментов, инфузионная система.

Отделению реанимации в свою очередь переданы койки, монитор пациента, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аспирационный аппарат, ультразвуковой аппарат для педиатрии.