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Республика Корея передала Азербайджану медицинское оборудование на $500 тыс.

Республика Корея передала Азербайджану медицинское оборудование на $500 тыс. Республика Корея передала Азербайджану медицинское оборудование на сумму 500 тыс. долларов.
Здоровье
15 октября 2024 г. 12:02
Республика Корея передала Азербайджану медицинское оборудование на $500 тыс.

Республика Корея в рамках проекта "Официальная помощь в целях развития" передала Азербайджану медицинское оборудование на сумму 500 тыс. долларов.

Как сообщает Report, медицинское оборудование будет передано Гянджинской городской объединенной больнице.

В церемонии передачи оборудования принял участие председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, подобные проекты вносят весомый вклад в развитие системы здравоохранения стран.

"Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинских услуг в нашей стране. Данное оборудование обеспечит доступ населения к качественным и современным медицинским услугам", - сказал он.

Среди переданного оборудования – дефибриллятор, наркозный аппарат, ИВЛ, монитор пациента, операционная лампа, операционный стол, электрохирургический аппарат, хирургический аспирационный аппарат, набор инструментов, инфузионная система.

Отделению реанимации в свою очередь переданы койки, монитор пациента, аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аспирационный аппарат, ультразвуковой аппарат для педиатрии.

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Версия на английском языке Republic of Korea donates $500,000 worth of medical equipment to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Koreya Azərbaycana 500 min dollar həcmində tibbi avadanlıqlar ianə edib - YENİLƏNİB

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