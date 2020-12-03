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Корея передала Азербайджану передвижные киоски для COVID-19

Корея передала Азербайджану передвижные киоски для COVID-19 Правительство Кореи подарило Азербайджану три передвижных киоска для тестирования на коронавирус.
Здоровье
3 декабря 2020 г. 17:13
Корея передала Азербайджану передвижные киоски для COVID-19

Правительство Кореи подарило Азербайджану три передвижных киоска для тестирования на коронавирус.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

3 декабря в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева состоялась церемония, в которой приняли участие заместитель председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нигяр Байрамова, посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп и глава представительства KOICA в Азербайджане Кумок Парк.

Отметим, что передвижные и компактные киоски будут установлены в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Ранее правительством Кореи в целях борьбы с пандемией коронавируса отправило в Азербайджан 350 тысяч единиц защитных масок KF94.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKoreya Azərbaycana səyyar COVID-19 müayinə köşkləri ianə edib

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