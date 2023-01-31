О нас

Компьютерный алгоритм указал на лекарства, которые могут помочь бросить курить

Компьютерный алгоритм указал на лекарства, которые могут помочь бросить курить Декстрометорфан, используемый для лечения кашля, потенциально может помогать людям бросить курить сигареты.
Здоровье
31 января 2023 г. 05:36
Компьютерный алгоритм указал на лекарства, которые могут помочь бросить курить

Декстрометорфан, используемый для лечения кашля, потенциально может помогать людям бросить курить сигареты.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому выводу пришла группа ученых Медицинского колледжа Пенсильвании и Университета Миннесоты по итогам проведенного иследования.

Чтобы выяснить это, Дацзян Лю и его коллеги воспользовались базой данных с генетической информацией о 1,3 млн людей. Этот массив исследовался с помощью алгоритмов на основе машинного обучения, который помогает ориентироваться в огромном объеме данных. Исследователи выявили более 400 генов, связанных с курением.

Простым примером подобных являются гены, несущие инструкции по производству никотиновых рецепторов или связанные с гормоном дофамином, который заставляет людей чувствовать себя расслабленными и счастливыми. Однако кроме этих генов на восприятие никотина влияют множество других, и исследовательская группа должна была определить роль, которую каждый из них играет в биологических процессах. Исходя из этого, можно выяснить, какие лекарства уже одобрены для воздействия на эти процессы.

Большая часть генетических данных в исследовании получена от людей европейского происхождения, поэтому модель машинного обучения адаптировали для дополнительных 150 000 человек азиатского, африканского или индейского происхождения.

В результате авторы определили как минимум восемь препаратов, которые потенциально могут быть использованы для отказа от курения, например, декстрометорфан, который обычно используется для лечения кашля, вызванного простудой и гриппом, и галантамин, который используется для лечения болезни Альцгеймера. Выводы этого исследования необходимо проверить экспериментально, но в случае успеха врачи смогут предложить людям эффективную терапию для лечения никотиновой зависимости.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
30 января 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
30 января 2023 г. 19:56
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
Ильхам Алиев: На первом месте в азербайджано-венгерской повестке дня стоит энергетика
30 января 2023 г. 18:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi