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Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения прививки от COVID-19 при поездках

Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения прививки от COVID-19 при поездках Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации при международных поездках.
Здоровье
19 апреля 2021 г. 19:05
Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения прививки от COVID-19 при поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации при международных поездках.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве решении комитета.

Рекомендовано "не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи [COVID-19] и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире".

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