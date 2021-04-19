Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения прививки от COVID-19 при поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации при международных поездках.
Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве решении комитета.
Рекомендовано "не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи [COVID-19] и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире".