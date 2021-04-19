Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения прививки от COVID-19 при поездках

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации при международных поездках.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации рекомендовал странам не требовать доказательств вакцинации при международных поездках.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник в Женеве решении комитета.

Рекомендовано "не требовать доказательства вакцинации в качестве условия въезда, учитывая ограниченные, хотя и растущие свидетельства относительно действенности вакцин в снижении передачи [COVID-19] и сохраняющееся неравенство в распределении вакцин в мире".