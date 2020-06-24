Коллективный иммунитет способен победить COVID-19 при 43% охвате населения

Коллективный иммунитет, препятствующий распространению коронавируса, может вырабатываться при 43-процентном охвате переболевшего COVID-19 или вакцинированного населения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли ученые-математики из Ноттингемского университета (Великобритания) и Стокгольмского университета (Швеция), разработавшие математическую модель, включающую разделение населения на возрастные группы и отражающую особенности их социального поведения.

Результаты их исследования опубликованы в издающемся в США научном журнале Science.

Уровень коллективного иммунитета определяется как доля населения, которое становится невосприимчивым к вирусу и, таким образом, прерывает порочный процесс передачи возбудителя. Действие коллективного иммунитета признается в условиях, когда отменены ограничительные меры - самоизоляция, социальная дистанция, карантин.

"Мы использовали новый математический метод при оценке развития коллективного иммунитета популяции и обнаружили, что он может быть достигнут на уровне 43%, - отмечает профессор Фрэнк Болл (Frank Boll) из Ноттингемского университета. - Это связано с повышенной социальной активностью и никак не коррелирует с возрастными группами. Чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. И, следовательно, быстрее наступит выздоровление".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.