Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 56 млн

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 56 миллионов.

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 56 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на 01:59 (бакинское время), общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 56 051 621, скончались 1 345 639 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 35,9 миллиона заболевших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.