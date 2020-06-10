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Количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус превысило 350 тыс.

Количество проведенных в стране тестов на COVID-19 превысило 350 000

Обнародовано количество проведенных в стране тестов на коронавирус.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. 

За истекшее время проведено 356 032 теста для выявления новых случаев инфицирования.  

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