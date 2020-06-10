Количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус превысило 350 тыс.

Количество проведенных в стране тестов на COVID-19 превысило 350 000

10 июня, 2020 19:51

https://report.az/storage/news/7a0a93a4a110df53f3a709b0438cb031/4370d247-5bc0-419b-b29a-5a55fdd7a69a_292.jpg Обнародовано количество проведенных в стране тестов на коронавирус. Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. За истекшее время проведено 356 032 теста для выявления новых случаев инфицирования.

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Эта новость также доступна на других языках: Azərbaycanda koronavirusla bağlı aparılan testlərin sayı 350 000-i keçdi

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