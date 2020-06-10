Количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус превысило 350 тыс.

Обнародовано количество проведенных в стране тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекшее время проведено 356 032 теста для выявления новых случаев инфицирования.
Обнародовано количество проведенных в стране тестов на коронавирус.
Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
За истекшее время проведено 356 032 теста для выявления новых случаев инфицирования.
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