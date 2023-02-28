Количество больниц, оказывающих услуги обязательного медстрахования, увеличилось до 115

Количество медицинских учреждений (частных и находящихся в подчинении госорганов), с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение об оказании медицинских услуг, доведено до 115.
Об этом Report сообщили в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.
Отмечено, что помимо Баку, Гянджи и Сумгайыта, договора заключены с медицинскими учреждениями Губы, Гусара, Исмаиллы, Габалы, Загаталы, Кюрдамира, Мингячевира, Сабирабада, Имишли, Сальяна, Масаллы, Лянкарана, Барды, Шамкира и Товуза.
По информации, 82% медицинских учреждений приходится на города Баку, Гянджа и Сумгайыт, а 18% - на регионы.
Список медицинских учреждений, с которыми агентство заключило договора, их адреса и контактные номера размещены на официальном сайте агентства (