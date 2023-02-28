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Количество больниц, оказывающих услуги обязательного медстрахования, увеличилось до 115

Количество больниц, оказывающих услуги обязательного медстрахования, увеличилось до 115 Количество медицинских учреждений (частных и находящихся в подчинении госорганов), с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение об оказании медицинских услуг, доведено до 115
Здоровье
28 февраля 2023 г. 15:33
Количество больниц, оказывающих услуги обязательного медстрахования, увеличилось до 115

Количество медицинских учреждений (частных и находящихся в подчинении госорганов), с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашение об оказании медицинских услуг, доведено до 115.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию.

Отмечено, что помимо Баку, Гянджи и Сумгайыта, договора заключены с медицинскими учреждениями Губы, Гусара, Исмаиллы, Габалы, Загаталы, Кюрдамира, Мингячевира, Сабирабада, Имишли, Сальяна, Масаллы, Лянкарана, Барды, Шамкира и Товуза.

По информации, 82% медицинских учреждений приходится на города Баку, Гянджа и Сумгайыт, а 18% - на регионы.

Список медицинских учреждений, с которыми агентство заключило договора, их адреса и контактные номера размещены на официальном сайте агентства (https://its.gov.az/page).

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Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığortaya qoşulan özəl xəstəxanaların sayı 115-ə çatdırılıb - SİYAHI

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