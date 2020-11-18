Когда пить кофе может быть опасно

Чем грозит организму неправильное употребление кофе, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Чем грозит организму неправильное употребление кофе, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Как передает Report, традиционный утренний кофе ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок, предупреждает Алексей Калинчев. По его словам, употребление этого напитка натощак может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.

"По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных, студенческих лет", - сказал А.Калинчев.

Употребление кофе натощак врач связывает с "неправильным пищевым поведением". У человека нет чувства "здорового голода", он утром не хочет есть и выпивает кофе, чтобы взбодриться, добавил врач.

По его словам, после еды можно пить кофе с чем угодно. При этом не важно, будет ли ваш кофе черный, с молоком или с заменителем молока. И не надо бояться сочетать этот напиток с десертом, хотя злоупотреблять сладким тоже не стоит.

"Ожирения от того, что вы выпили кофе с десертом, не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт - это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают", - сказал Алексей Калинчев.