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Когда аллергики могут вакцинироваться от COVID-19?

Когда аллергики могут вакцинироваться от COVID-19? Больных, у которых период острых аллергических реакций, можно вакцинировать после принятия двух-четырехнедельного курса лечения.
Здоровье
10 сентября 2021 г. 12:46
Когда аллергики могут вакцинироваться от COVID-19?

Больных, у которых период острых аллергических реакций, можно вакцинировать после принятия двух-четырехнедельного курса лечения.

Как передает Report, об этом сказала главврач городской поликлиники №19 Айтен Гурбанова.

По ее словам, лица, у которых есть реакция на какой-либо компонент вакцины, должны предоставить подтверждающий документ, чтобы в случае анафилактического шока, острых аллергических реакций информация документируется и во избежание следующей вакцинации отмечается, что у человека острая аллергия на вакцину.

"Врачебно-контрольная комиссия принимает документы этих пациентов и, в случае обоснованных оснований, передает их в специальную комиссию, созданную Врачебно-контрольной комиссией относительно противопоказаний", - сказала главврач.

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Версия на азербайджанском языке Baş həkim: "Allergiya xəstələri 2-4 həftə müalicə keçdikdən sonra peyvənd oluna bilərlər"

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