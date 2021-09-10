Когда аллергики могут вакцинироваться от COVID-19?

Больных, у которых период острых аллергических реакций, можно вакцинировать после принятия двух-четырехнедельного курса лечения.

Больных, у которых период острых аллергических реакций, можно вакцинировать после принятия двух-четырехнедельного курса лечения.

Как передает Report, об этом сказала главврач городской поликлиники №19 Айтен Гурбанова.

По ее словам, лица, у которых есть реакция на какой-либо компонент вакцины, должны предоставить подтверждающий документ, чтобы в случае анафилактического шока, острых аллергических реакций информация документируется и во избежание следующей вакцинации отмечается, что у человека острая аллергия на вакцину.

"Врачебно-контрольная комиссия принимает документы этих пациентов и, в случае обоснованных оснований, передает их в специальную комиссию, созданную Врачебно-контрольной комиссией относительно противопоказаний", - сказала главврач.