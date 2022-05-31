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КМЦ: В мае 20 человек обратились с жалобами на змеиные укусы, состояние семерых – тяжелое

КМЦ: В мае 20 человек обратились с жалобами на змеиные укусы, состояние семерых – тяжелое За последний месяц в Клинический медицинский центр (КМЦ) в Баку с жалобами на змеиные укусы обратились 20 человек.
Здоровье
31 мая 2022 г. 10:11
КМЦ: В мае 20 человек обратились с жалобами на змеиные укусы, состояние семерых – тяжелое

За последний месяц в Клинический медицинский центр (КМЦ) в Баку с жалобами на змеиные укусы обратились 20 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе КМЦ, состояние семерых оценено как тяжелое, остальных - как среднетяжелое.

Несмотря на то, что летальных исходов среди поступивших не зарегистрировано, КМЦ призвал население к бдительности.

Отмечается, что с наступлением летнего сезона все больше жителей предпочитают отдых в лесной зоне, что приводит к увеличению числа таких случаев. Поэтому в таких местах рекомендуется быть внимательными, осматривать территорию, прежде чем устраивать пикник.

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Версия на азербайджанском языке KTM: "Son bir ayda 20 nəfəri ilan sancıb, 7 şəxsin vəziyyəti ağırdır"

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