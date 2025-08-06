КМЦ: В июле от отравления скончались 3 человека

КМЦ: В июле от отравления скончались 3 человека

В июле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 118 человек с диагнозом отравление.

Как сообщили Report в КМЦ, из них 39 человек отравились лекарствами, 47 - уксусной кислотой, 4 - растворителями.

Также 3 человека были госпитализированы с аллергической реакцией, 3 человека с ботулизмом, 2 человека с грибным отравлением.

Несмотря на усилия врачей, 3 отравившихся (1 женщина, 2 мужчин) скончались.

Случаи смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой и лекарствами.