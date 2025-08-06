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КМЦ: В июле от отравления скончались 3 человека

КМЦ: В июле от отравления скончались 3 человека КМЦ: В июле от отравления скончались 3 человека
Здоровье
6 августа 2025 г. 10:37
КМЦ: В июле от отравления скончались 3 человека

В июле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) поступили 118 человек с диагнозом отравление.

Как сообщили Report в КМЦ, из них 39 человек отравились лекарствами, 47 - уксусной кислотой, 4 - растворителями.

Также 3 человека были госпитализированы с аллергической реакцией, 3 человека с ботулизмом, 2 человека с грибным отравлением.

Несмотря на усилия врачей, 3 отравившихся (1 женщина, 2 мужчин) скончались.

Случаи смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой и лекарствами.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay 118 nəfər zəhərlənib, 3-ü ölüb

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