В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм

В Азербайджане началось стремительное распространение "омикрон"-штамма коронавируса.

В Азербайджане началось стремительное распространение "омикрон"-штамма коронавируса.

Как сообщили Report в пресс-службе Клинического медицинского центра (КМЦ), в течение этой недели коронавирусом заразились 8 114 человек, 53 скончались.

Обращаясь к общественности по поводу сложившейся ситуации, главный инфекционист центра Фаррух Седиров отметил, что в последнее время некоторые люди пренебрегают карантинными нормами, и это очень опасно.

«Те, кто привились обеими дозами вакцины, не должны расслабляться, потому что спустя пять месяцев после вакцинации иммунитет начинает ослабевать и забывать о вирусе. Бустерную дозу (третью дозу) мы можем назвать усиливающей, "напоминающей" дозой. Потому что при вакцинации бустерной дозой организм "вспоминает вирус" и становится устойчивым к нему», - отметил Ф.Седиров.

Результаты проведенных исследований показали, что, если две дозы вакцины способны создать 25-процентную защиту против "омикрон"-штамма, то после третьей дозы этот показатель переваливает за 70%. Ф.Седиров подчеркнул, что основным способом защиты от «омикрона» остается вакцинация.