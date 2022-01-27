О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 

В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм  В Азербайджане началось стремительное распространение "омикрон"-штамма коронавируса.
Здоровье
27 января 2022 г. 12:59
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 

В Азербайджане началось стремительное распространение "омикрон"-штамма коронавируса.

Как сообщили Report в пресс-службе Клинического медицинского центра (КМЦ), в течение этой недели коронавирусом заразились 8 114 человек, 53 скончались.

Обращаясь к общественности по поводу сложившейся ситуации, главный инфекционист центра Фаррух Седиров отметил, что в последнее время некоторые люди пренебрегают карантинными нормами, и это очень опасно.

«Те, кто привились обеими дозами вакцины, не должны расслабляться, потому что спустя пять месяцев после вакцинации иммунитет начинает ослабевать и забывать о вирусе. Бустерную дозу (третью дозу) мы можем назвать усиливающей, "напоминающей" дозой. Потому что при вакцинации бустерной дозой организм "вспоминает вирус" и становится устойчивым к нему», - отметил Ф.Седиров.

Результаты проведенных исследований показали, что, если две дозы вакцины способны создать 25-процентную защиту против "омикрон"-штамма, то после третьей дозы этот показатель переваливает за 70%. Ф.Седиров подчеркнул, что основным способом защиты от «омикрона» остается вакцинация.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Omicron strain spreading rapidly in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке KTM: “Azərbaycanda “Omikron” ştamı sürətlə yayılmağa başlayıb”

Самое читаемое

Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
ФотоВо Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
21 января 2022 г. 22:54
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
Руководство НАНА не приняло отставку гендиректора Института истории
21 января 2022 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi