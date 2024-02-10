КМЦ: Состояние выжившего в смертельном ДТП в Загатале школьника стабильно тяжелое

Выживший в смертельной аварии в Загатале школьник проходит лечение в Клиническом медицинском центре в Баку.

Выживший в смертельной аварии в Загатале школьник проходит лечение в Клиническом медицинском центре в Баку.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Клинического медцентра (КМЦ) Рузбех Мамед.

Лечение 11-летнего Ибрагима Ибрагимзаде продолжается в отделении интенсивной терапии. Состояние мальчика стабильно тяжелое, однако он находится в сознании, сказал Мамед.

Напомним, что 8 февраля в селе Гёям Загатальского района водитель автомобиля марки Mercedes Эмин Ибрагимов сбил трех школьников 2013 года рождения.

Двое из них – Рамазан Исаев и Камал Перманов скончались на месте от полученных травм. Ибрагим Ибрагимзаде был доставлен в Загатальскую центральную районную больницу.

По факту возбуждено уголовное дело, водитель задержан.