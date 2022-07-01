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Клинический медцентр: В июне отравились 170 человек, 9 из них скончались

Клинический медцентр: В июне отравились 170 человек, 9 из них скончались В июне в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 844 человека.
Здоровье
1 июля 2022 г. 09:40
Клинический медцентр: В июне отравились 170 человек, 9 из них скончались

В июне в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 844 человека.

Как сообщили Report в Центре, 170 из них были приняты в токсикологическое отделение, остальным оказали неотложную медицинскую помощь и выписали домой.

По информации, 89 человек отравились лекарствами, 29 - уксусной кислотой, 8 - угарным газом, 1 - грибами, 5 - этиловым спиртом, 6 - химическим раствором. 21 пострадавший был укушен змеями, а 1 - насекомыми.

Среди отравившихся 69 были женщины, 92 мужчины, 9 детей. Несмотря на усилия врачей, 9 человек скончались (5 мужчин, 4 женщины).

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Версия на азербайджанском языке KTM: "Ötən ay 170 nəfər zəhərlənib, 9-u ölüb"

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