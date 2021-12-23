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Клинический медцентр: Увеличилось количество детей с вирусными заболеваниями

Клинический медцентр: Увеличилось количество детей с вирусными заболеваниями В текущем году увеличилось число обратившихся в Клиническую детскую больницу №2, подведомственную Клиническому медицинскому центру, в связи с вирусными заболеваниями.
Здоровье
23 декабря 2021 г. 11:10
Клинический медцентр: Увеличилось количество детей с вирусными заболеваниями
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В текущем году увеличилось число обратившихся в Клиническую детскую больницу №2, подведомственную Клиническому медицинскому центру, в связи с вирусными заболеваниями.

Как передает Report, об этом сообщила педиатр-инфекционист больницы Рена Гусейнова.

По ее словам, сезонные заболевания среди детей наблюдаются ежегодно, однако с началом пандемии количество обращений выросло: "Одна из основных причин этого - посещение детьми детских садов, школ. Родители не должны отправлять болеющих детей в детские сады и школы".

Р.Гусейнова отметила, что в настоящее время наибольшее число обращений в больницы связано с крупом у детей (воспаление верхних дыхательных путей, особенно гортани (голосовых связок) и трахеи): "У детей наблюдается высокая температура, кашель, порой рвота и диарея. Хотя многие связывают это с простудой, но это вирус. Многие родители в таких случаях стараются лечить детей на дому, не обращаясь к врачу. Из-за этого состояние детей может усугубиться. Больного ребенка обязательно должен осмотреть врач. Недопустимо давать детям антибиотики без назначения врача".

Врач-педиатр порекомендовала давать детям с температурой "парацетамол" и большое количество жидкости: "Самое главное родители должны незамедлительно обратиться в поликлинику по месту жительства, посоветоваться с врачами".

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Версия на азербайджанском языке Kliniki Tibbi Mərkəz: "Bu il uşaqlar arasında virus xəstəlikləri artıb"

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