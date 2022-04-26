Медцентр: Увеличилось количество жалоб в связи с распространением вируса среди детей

"В последние дни увеличилось количество жалоб в связи с распространением вируса среди детей. У подавляющего большинства доставленных детей наблюдается рвота, диарея и повышенная температура".

"В последние дни увеличилось количество жалоб в связи с распространением вируса среди детей. У подавляющего большинства доставленных детей наблюдается рвота, диарея и повышенная температура".

Об этом сообщили Report в пресс-службе Клинического медицинского центра.

Было отмечено, что среди детей распространены сезонные заболевания, симптомы которых относятся к ротавирусу.

По словам специалиста по педиатрии-инфекционным заболеваниям Детской клинической больницы №2 Рены Гусейновой, в настоящее время ротавирус, который является сезонным заболеванием, быстро распространяется: "Симптомы включают высокую температуру, рвоту и, в некоторых случаях, диарею. Основной причиной распространения вируса является то, что родители отправляют своих детей в детский сад или школу, когда те болеют. В результате контакта с больными детьми заражаются и здоровые дети. Из-за потери жидкости состояние детей может быстро ухудшиться. В этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу."