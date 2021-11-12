Клинические испытания индийской вакцины Covaxin подтвердили ее эффективность

Завершилась третья фаза клинических испытаний индийской вакцины Covaxin, результаты которых показали, что она защитила от явной формы заражения COVID-19 примерно 77,8% пациентов, от дельта-варианта SARS-CoV-2 - около 65%.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Как утверждают исследователи, пациенты хорошо переносили вакцину, не было зафиксировано никаких серьезных проблем с безопасностью.
Препарат Covaxin (BBV152) разрабатывает компания Bharat Biotech. Это классическая вакцина, в ее основе лежит ослабленная версия вируса SARS-CoV-2, которая не представляет угрозы для организма человека, но при этом помогает иммунитету "запомнить" реального возбудителя COVID-19. Клинические испытания препарата начались в июле 2020 года.
В последних клинических испытаниях приняло участие почти 26 тыс. человек, которые получили по две дозы вакцины с интервалом в месяц.