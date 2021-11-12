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Клинические испытания индийской вакцины Covaxin подтвердили ее эффективность

Клинические испытания индийской вакцины Covaxin подтвердили ее эффективность Завершилась третья фаза клинических испытаний индийской вакцины Covaxin, результаты которых показали, что она защитила от явной формы заражения COVID-19 примерно 77,8% пациентов, от дельта-варианта SARS-CoV-2 - около 65%.
Здоровье
12 ноября 2021 г. 14:40
Клинические испытания индийской вакцины Covaxin подтвердили ее эффективность

Завершилась третья фаза клинических испытаний индийской вакцины Covaxin, результаты которых показали, что она защитила от явной формы заражения COVID-19 примерно 77,8% пациентов, от дельта-варианта SARS-CoV-2 - около 65%.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как утверждают исследователи, пациенты хорошо переносили вакцину, не было зафиксировано никаких серьезных проблем с безопасностью.

Препарат Covaxin (BBV152) разрабатывает компания Bharat Biotech. Это классическая вакцина, в ее основе лежит ослабленная версия вируса SARS-CoV-2, которая не представляет угрозы для организма человека, но при этом помогает иммунитету "запомнить" реального возбудителя COVID-19. Клинические испытания препарата начались в июле 2020 года.

В последних клинических испытаниях приняло участие почти 26 тыс. человек, которые получили по две дозы вакцины с интервалом в месяц.

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Версия на английском языке Clinical trials prove Indian Covaxin vaccine effective

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