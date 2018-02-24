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    Клиническая больница: Обращение Исы Гамбара к врачу в этот раз не связано с проблемами с сердцем

    Его состояние контролируют невропатологи, терапевты

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Продолжается лечение размещенного в Центральной клинической больнице бывшего председателя партии "Мусават" и председателя Национального центра стратегического мышления Исы Гамбара.

    Как сообщили Report в больнице, в этот раз обращение Исы Гамбара к врачу не связано с проблемами с сердцем.

    Он был помещен в общий стационар, где получает лечение: "Его состояние контролируют невропатологи, терапевты. Он регулярно проходит кардиологическое обследование и не имеет проблем с сердцем".

    Отметим, что 13 января в состоянии здоровья И.Гамбара возникли проблемы и его поместили в Центральную клиническую больницу. Обследование выявило, что И.Гамбар перенес инфаркт. Ему проведено стентирование сосудов сердца. 

    23 февраля он вновь помещен в больницу. 

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