Китай направил в Азербайджан медицинскую помощь

Фонды "Джека Ма" и "Aлибаба" Китайской Народной Республики в рамках борьбы с пандемией COVID-19 направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Отмечается, что гуманитарная помощь включает медицинские маски, наборы для тестирования, специальную защитную одежду, аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и дистанционные термометры.

"В эти трудные дни, когда на глобальном уровне ведется борьба с пандемией COVID-19, народы Азербайджана и Китая, оставаясь верными традициям дружбы, демонстрируют солидарность. Наглядным примером этой дружбы является передача Китаем нашей стране в качестве дара тест-систем для выявления инфекции COVID-19. Азербайджан также продемонстрировал солидарность с Китаем с первых дней борьбы с коронавирусом и оказал ему материальную и моральную поддержку", - говорится в сообщении.