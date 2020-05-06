Китай из-за пандемии отправил в Азербайджан протоколы лечения

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"С учетом того, что пандемия начала распространяться в Китае, с первых дней они стали рассылать через посольство всем странам, в том числе Азербайджану, протоколы. В нашей стране применяются те же методы лечения, что и за рубежом".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев.

По его словам, был проведен тестовый этап по отправке SMS-сообщений лицам, у которых результат коронавируса оказался отрицательным: "Однако, по некоторым техническим проблемам произошла задержка. Текущая проблема устраняется, и в ближайшее время приступят к отправке SMS-сообщений".