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Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19 Китайские ученые заявили, что распространение коронавируса в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в КНР.
Здоровье
22 сентября 2021 г. 23:01
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Китайские ученые заявили, что распространение коронавируса в США могло начаться еще в сентябре 2019 года, раньше, чем в КНР.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании китайских ученых, которое было опубликовано на научном портале препринтов научных публикаций ChinaXiv.

Исследование проводилось с использованием математической модели, благодаря которой ученым удалось проанализировать возможную дату начала распространения COVID-19 на территории США и Китая, применив статистические данные о количестве подтвержденных случаев коронавируса.

"На основании анализа данных из 12 репрезентативных регионов США, выбранных для определения даты первого случая заражения, с 50-процентной вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США - 20 января 2020 года", - отмечается в сообщении.

По мнению ученых, результаты проведенного ими анализа показывают, что с высокой долей вероятности COVID-19 начал распространяться в США в сентябре 2019 года. Вместе с тем первые случаи COVID-19 официально были зарегистрированы в Китае только в конце 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər: "ABŞ-da koronavirus Çindən əvvəl yayılıb"

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