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Китайские ученые создали нитки для швов, ускоряющие заживление ран

Китайские ученые создали нитки для швов, ускоряющие заживление ран Китайские биохимики разработали разлагаемые нитки для швов, которые ускоряют заживление ран после хирургической операции.
Здоровье
9 октября 2024 г. 04:20
Китайские ученые создали нитки для швов, ускоряющие заживление ран

Китайские биохимики разработали разлагаемые нитки для швов, которые ускоряют заживление ран после хирургической операции.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Материал вырабатывает слабое электрическое поле при введении в организм человека или животных. Это поле примерно на 59% ускоряет заживление раны и существенным образом снижает риск развития постоперационных инфекций. При его разработке ученые учитывали, что все ткани тела людей и животных вырабатывают в процессе жизнедеятельности относительно слабое, но хорошо фиксируемое электрическое поле, играющее важную роль в процессах роста человеческого тела и при заживлении ран.

За последние годы медики и биологи уже ускоряли заживление ран и регенерацию поврежденных тканей и органов при помощи электрических полей, однако во всех этих опытах использовались внешние источники электричества. Их почти невозможно или крайне сложно использовать вне стен больниц или лабораторий, что побудило китайских биохимиков создать материал, который вырабатывает электрическое поле при имплантации в организм пациента.

Специалистам удалось подобрать такие размеры прослоек из двух полимерных материалов - поликапролактона и сополимера молочной и гликолевой кислот, - при которых их взаимодействие в условиях сжатия и растягивания порождает электрическое поле, чье напряжение составляет примерно в 2,8 вольта. Это поле, как показали проведенные учеными опыты на крысах, сохраняется на протяжении более десяти недель после наложения швов.

Подобная стимуляция раны, по словам исследователей, примерно в 2-3 раза ускорила миграцию стволовых клеток в поврежденные регионы мышц и кожи грызунов, в результате чего глубокий порез на одной из их задних ног зажил на 59% быстрее, чем у крыс из контрольной группы. В дополнение к этому, ученые не выявили развития постоперационных инфекций у животных, чьи раны были зашиты новыми хирургическими нитями, что является дополнительным плюсом от применения данного композитного материала.

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