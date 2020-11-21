Китайская вакцина от COVID-19 дала иммунный ответ

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности препарата и его пригодности для экстренного применения во время пандемии

Инактивированная вакцина-кандидат против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время исследования с участием людей продемонстрировала безопасность, а также способность создать быстрый иммунный ответ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, итоги исследований ранних и среднесрочных клинических испытаний опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

Уровень антител у привитых добровольцев оказался ниже, чем у успешно переболевших COVID-19. Однако, это не повлияло на способность биологического препарата защищать человеческий организм от вирусной инфекции, свидетельствуют итоги исследований.

Вакцину CoronaVac в рамках первого и второго этапов использовали в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании с участием свыше 700 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 59 лет.

Участникам испытаний были введены 2 дозы вакцины с интервалом в 14 дней. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности препарата и его пригодности для экстренного применения во время пандемии, заявил один из авторов научной статьи Чжу Фэнцай.

Он отметил, что для определения продолжительности иммунного ответа после вакцинации, еще предстоит провести дополнительные исследования.

В настоящее время вакцина-кандидат вышла на третий этап клинических испытаний, чтобы подтверждает ее эффективность.