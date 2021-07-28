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Китай призвал ВОЗ изучить лабораторию в США для выяснения источника COVID-19

Китай призвал ВОЗ изучить лабораторию в США для выяснения источника COVID-19 Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пригласить экспертов в лабораторию Форт-Детрик в американском штате Мэриленд на предмет установления источника происхождения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).
Здоровье
28 июля 2021 г. 03:45
Китай призвал ВОЗ изучить лабораторию в США для выяснения источника COVID-19

Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пригласить экспертов в лабораторию Форт-Детрик в американском штате Мэриленд на предмет установления источника происхождения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", с таким призывом на пресс-конференции во вторник выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Представитель ведомства отметил, что Штатам следует принять прозрачную и ответственную позицию в данном вопросе, пригласить экспертов ВОЗ в лабораторию Форт-Детрик, которая была центром программы США по биологическому оружию в 1943-1969 годах, чтобы позволить расследованию установить источник происхождения COVID-19.

Он указал, что США являются страной с наибольшим уровнем заболеваемости COVID-19, случаи заражения на ранней стадии в стране учащаются.

"Если нужно провести расследование в отношении лабораторий, ВОЗ следует отправиться в Форт-Детрик", - сказал Чжао Лицзянь.

Ранее в Пекине заявили, что Китай решил не следовать плану ВОЗ по второй фазе расследования происхождения коронавируса.

Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что предложения ВОЗ о проведении второй стадии расследования содержат "формулировки, противоречащие науке и здравому смыслу".

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Версия на азербайджанском языке Çin COVID-19-un mənbəyini tapmaq üçün ABŞ-ın laboratoriyasının tədqiqatına çağırıb

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