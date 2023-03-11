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Китай потратил $21,5 млрд на вакцинацию населения от COVID-19

Китай потратил $21,5 млрд на вакцинацию населения от COVID-19 Китай в 2021 и 2022 годах потратил 150 млрд юаней ($21,5 млрд) на вакцинацию населения от COVID-19.
Здоровье
11 марта 2023 г. 08:10
Китай потратил $21,5 млрд на вакцинацию населения от COVID-19

Китай в 2021 и 2022 годах потратил 150 млрд юаней ($21,5 млрд) на вакцинацию населения от COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные Национального управления безопасности здравоохранения (NHSA).

В заявлении NHSA говорится, что наиболее широко используемые в Китае инактивированные вакцины (Sinovac, CanSino и Zifivax) стоят в среднем 16 юаней за дозу. При этом средневзвешенная закупочная цена в США за одну дозу Pfizer и Moderna - $20,69, отмечает газета.

Кроме того, госфонд медицинского страхования потратил 4,3 млрд юаней на тесты на нуклеиновые кислоты, однако это лишь малая часть затрат, поскольку с мая 2022 года тестирование оплачивали местные органы власти, подчеркивает SCMP. По ее информации, Гуандун, богатейшая и крупнейшая провинция Китая, в 2022 году потратила 71,13 млрд юаней на борьбу с коронавирусом, что составило более 5% от общих финансовых расходов провинции.

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