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Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране

Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране Власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса по всей стране.
Здоровье
7 декабря 2022 г. 10:24
Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране

Власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе по оптимизации мер борьбы с COVID-19, опубликованном в среду на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно документу, зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а "по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам".

Кроме того, бессимптомные инфицированные и люди с легким течением болезни могут выбирать между домашней самоизоляцией и добровольным централизованным карантином.

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Версия на английском языке China eases COVID preventive measures nationwide

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