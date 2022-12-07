Китай ослабил ограничительные меры по контролю над COVID-19 по всей стране

Власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса по всей стране.

Власти Китая ослабили профилактические меры и социальные ограничения по контролю над распространением коронавируса по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе по оптимизации мер борьбы с COVID-19, опубликованном в среду на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно документу, зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а "по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам".

Кроме того, бессимптомные инфицированные и люди с легким течением болезни могут выбирать между домашней самоизоляцией и добровольным централизованным карантином.