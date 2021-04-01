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Китай направит Азербайджану бесплатную партию вакцин 

Китай направит Азербайджану бесплатную партию вакцин  В целях оказания помощи Азербайджану в борьбе с пандемией, правительство Китая в ближайшее время безвозмездно предоставит стране партию китайской вакцины
Здоровье
1 апреля 2021 г. 15:03
Китай направит Азербайджану бесплатную партию вакцин 
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"Получение прививок от коронавируса, завезенных в Азербайджан из Китая в преддверии 29-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, представляет особую значимость".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Китая в Азербайджане Го Минь, выступая на церемонии получения прививок.

По словам посла, в последние годы благодаря личной заботе и вниманию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами стремительно развиваются, укрепляется взаимное доверие на политической арене. "Китай и Азербайджан, сплотившись, помогают друг другу в преодолении возникших трудностей, оказали моральную и материальную поддержку, делятся важным опытом, внося вклад в борьбу с пандемией. Как гласит пословица, друг познается в беде".

По словам дипломата, в целях оказания помощи Азербайджану в борьбе с пандемией, правительство Китая в ближайшее время безвозмездно предоставит стране партию китайской вакцины.

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Версия на азербайджанском языке Çin Azərbaycana bir partiya təmənnasız peyvənd göndərəcək

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