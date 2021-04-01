Китай направит Азербайджану бесплатную партию вакцин

В целях оказания помощи Азербайджану в борьбе с пандемией, правительство Китая в ближайшее время безвозмездно предоставит стране партию китайской вакцины

"Получение прививок от коронавируса, завезенных в Азербайджан из Китая в преддверии 29-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, представляет особую значимость".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Китая в Азербайджане Го Минь, выступая на церемонии получения прививок.

По словам посла, в последние годы благодаря личной заботе и вниманию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами стремительно развиваются, укрепляется взаимное доверие на политической арене. "Китай и Азербайджан, сплотившись, помогают друг другу в преодолении возникших трудностей, оказали моральную и материальную поддержку, делятся важным опытом, внося вклад в борьбу с пандемией. Как гласит пословица, друг познается в беде".

По словам дипломата, в целях оказания помощи Азербайджану в борьбе с пандемией, правительство Китая в ближайшее время безвозмездно предоставит стране партию китайской вакцины.