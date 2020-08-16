Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса

КНР и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от COVID-19.

КНР и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой «Интерфакс», об этом сказал ведущий китайский вирусолог, академик Чжун Наньшань в ходе выступления на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с коронавирусом.

Вирусолог отметил, что России удалось добиться того, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с чем в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.

«Разработка вакцин в России идет очень высокими темпами», - добавил Наньшань.