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Казахстан планирует локализовать производство препаратов Pfizer и AstraZeneca

Казахстан планирует локализовать производство препаратов Pfizer и AstraZeneca Власти Казахстана рассчитывают запустить на территории республики производство лекарственных препаратов компаний Pfizer и AstraZeneca.
Здоровье
2 октября 2023 г. 08:46
Казахстан планирует локализовать производство препаратов Pfizer и AstraZeneca

Власти Казахстана рассчитывают запустить на территории республики производство лекарственных препаратов компаний Pfizer и AstraZeneca.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания совета по улучшению инвестиционного климата под председательством главы кабинета министров Алихана Смаилова.

"Премьер-министр отметил, что правительство активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки. Так, с Pfizer планируется заключение соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках недавнего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США подписано рамочное соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму $60 млн. "Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму $2,5 млн. На различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля", - рассказали в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan “Pfizer” və “AstraZeneca” dərmanlarının istehsalını yerliləşdirməyi planlaşdırır

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