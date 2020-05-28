Каспийский политический центр провел вебинар по влиянию COVID-19 на политику здравоохранения

Каспийский политический центр (CPC) в сотрудничестве с посольствами Афганистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции и Узбекистана собрал ведущих экспертов из Целевой группы по коронавирусу Белого Дома, Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Министерства здравоохранения и социальных служб США и должностных представителей министерств здравоохранения стран Каспийского региона для обсуждения пандемии COVID-19 в Каспийском регионе и ее потенциальных последствий для политики в области общественного здравоохранения.

Как сообщили Report в СРС, исполнительный директор Каспийского политического центра Эфган Нифти открыл мероприятие приветственным словом, за которым последовали вступительные речи участников дискуссии.

"Страны Каспийского региона сталкиваются с серьёзными проблемами общественного здравоохранения, вызванными распространением глобальной пандемии COVID-19. Эффективное решение этих проблем требует целостного подхода и сильного сотрудничества как в регионе, так и с глобальными партнёрами,” - сказал Эфган Нифти.

В работе вебинара участвовали главный врач Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Митчелл Вулф, региональный директор CDC по Центральной Азии Дэниэл Сингер, координатор Целевой группы Белого Дома по коронавирусу и главный заместитель директора СDC Чарльз Витек, заместитель министра здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух, заместитель министра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев, первый заместитель министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии Тамар Габуния, заместитель директора департамента стратегии и международного сотрудничества Министерства здравоохранения Казахстана Сауле Касымова, заместитель министра здравоохранения Турции Эмине Альп Меше и первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев. Участники вебинара рассказали о текущем состоянии пандемии COVID-19 в Каспийском регионе, поделились своим опытом сдерживания вируса и обсудили инновационные решения для экономического и социального восстановления.

"Мы надеемся привнести дополнительный уровень ресурсов и коммуникаций для повышения готовности каждой страны улучшить био-защищенность и ограничить воздействие этого инфекционного заболевания, представляющего собой транснациональную угрозу", - сказал координатор Целевой группы по коронавирусу Белого Дома Чарльз Витек.

В свою очередь Митчелл Вулф, главный медицинский сотрудник CDC, добавил: "Борьба с COVID-19 оказалась уроком коннективности стран по всему миру, и я думаю, что мы воспользуемся этой возможностью для укрепления наших глобальных программ в области здравоохранения. Вспышка болезни в любом месте – это угроза болезни везде".

В ходе своего выступления региональный директор по Центральной Азии CDC Дэниэл Сингер отметил: "Наша помощь этому региону – это не просто инвестиции в здоровье этих стран, это инвестиции в здоровье Америки и всего мира".

Виртуальная конференция, модератором которой выступил посол (в отставке) Джимми Колкер – бывший помощник секретаря по глобальным вопросам в Министерстве здравоохранения и социальных служб США и заместитель глобального координатора по СПИДу в США, – стимулировала плодотворную дискуссию о механизмах, внедренных странами Каспийского региона для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Многие страны в регионе сумели сдержать распространение вируса благодаря строгим мерам социального дистанцирования и комплексной многосекторной программе по устранения негативных эффектов карантинного режима.

"Пост-кризисный план включает инновационные подходы к модернизации сферы услуг для максимального использования технологий и платформ удаленных онлайн-коммуникации", - заявила первый заместитель министра по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии Тамар Габуния.

В своем выступлении заместитель министра здравоохранения Афганистана Вахид Маджрух отметил: "Мы направляем усилия на то, чтобы повысить общественную осведомленность, используя различные подходы, включая помощь религиозных лидеров и членов общин".

"В это трудное время, мы настоятельно призываем государства поддерживать дружбу, взаимную поддержку и солидарность", - добавил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

Заместитель директора Департамента стратегии и международного сотрудничества Министерства здравоохранения Казахстана Сауле Касымова сказала: "Мы предпринимаем меры по укреплению системы здравоохранения для возможной второй волны COVID-19 путем интеграции первичной медико-санитарной помощи в общую схему реагирования системы здравоохранения".

В ходе вебинара участники подчеркнули эффективность политики социального дистанцирования в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Турции и Узбекистане, поделились своим опытом в решении проблем связанных с пандемией, а также инновационными решениями для экономического и социального восстановления, такими как развитие секторов электронной торговли и обеспечение готовности и устойчивости рабочей силы.

В предупреждении второй волны COVID-19 правительства Каспийского региона активно работают над повышением потенциала тестирования, укреплением системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы, и расширением социальных программ по оказанию помощи уязвимым группам населения. В ходе дискуссии также была рассмотрена необходимость регионального и международного сотрудничества и взаимной помощи между странами Каспийский региона в целях сдерживания распространения вируса и поддержки граждан, попавшим под социальное и экономическое влияние мер сдерживания.

Каспийский политический центр является независимым некоммерческим исследовательским аналитическим центром, базирующимся в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Вопросы экономики, политики, энергетики и безопасности Каспийского региона составляют центральный исследовательский фокус Центра.

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