Кардиологи развеяли миф о пользе плавания в ледяной воде

Американская кардиологическая ассоциация предупредила о рисках плавания в ледяной воде (моржевания) и недоказанности его пользы.

Американская кардиологическая ассоциация предупредила о рисках плавания в ледяной воде (моржевания) и недоказанности его пользы.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте ассоциации.

Любители плавания в холодной воде верят в то, что воздействие на тело холодной воды и воздуха может укрепить иммунную систему, а также улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Но доказательств, подтверждающих эту веру, по-прежнему мало. Эксперты предупреждают, что для некоторых людей шоковое воздействие холодной водой может принести больше вреда, чем пользы.

Внезапное погружение в воду температурой ниже 15,5 градусов по Цельсию может убить человека менее чем за минуту из-за холодового шока. Погружение тела в холодную воду вызывает внезапное, быстрое учащение дыхания, частоты сердечных сокращений и артериального давления.

При более длительном воздействии холодной воды кровь устремляется от конечностей к центру тела, чтобы защитить жизненно важные органы. Это оставляет руки и ноги без хорошей циркуляции, что может привести к потере силы и координации. При этом вода отводит тепло от тела в 25 раз быстрее, чем воздух, что приводит к быстрому развитию гипотермии.

Некоторые исследования показывают, что ванны со льдом или зимнее плавание могут снизить воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но в других исследованиях ученые обнаружили более высокие уровни тропонина у любителей зимнего плавания. Это означает, что длительное погружение в холодную воду может привести к повреждению сердечной мышцы.

Кроме того, люди с сердечными заболеваниями, которые принимают бета-блокаторы, снижающие кровяное давление и частоту сердечных сокращений, не могут адекватно приспособиться к внезапным перепадам температуры.

Здоровым людям, которые все же решат начать плавать в ледяной воде, следует соблюдать меры безопасности: медленно адаптироваться к холодной воде, начиная с холодного душа или ванн дома, занятий спортом на свежем воздухе, а также участвовать в заплывах с присутствием медицинского персонала и возможностью быстро согреться.