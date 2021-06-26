Кардиолог рассказала, как распознать скорый инфаркт

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале, как предотвратить инфаркт и инсульт.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале , как предотвратить инфаркт и инсульт.

Как передает Report, по ее словам, для этого необходимо обследоваться на атеросклероз и сдать несколько анализов, а затем показать результаты кардиологу.

Специалист уточнила, что речь идет об МРТ сердца, ЭКГ в покое и под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени.

Кроме того, нужно сделать клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию и холтеровское мониторирование.

Кореневич напомнила, что проходить регулярно обследование необходимо людям старше 40 лет, а также при наличии наследственных заболеваний сердца.