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Кардиолог рассказала, как распознать скорый инфаркт

Кардиолог рассказала, как распознать скорый инфаркт Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале, как предотвратить инфаркт и инсульт.
Здоровье
26 июня 2021 г. 18:28
Кардиолог рассказала, как распознать скорый инфаркт

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале, как предотвратить инфаркт и инсульт.

Как передает Report, по ее словам, для этого необходимо обследоваться на атеросклероз и сдать несколько анализов, а затем показать результаты кардиологу.

Специалист уточнила, что речь идет об МРТ сердца, ЭКГ в покое и под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени.

Кроме того, нужно сделать клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимию и холтеровское мониторирование.

Кореневич напомнила, что проходить регулярно обследование необходимо людям старше 40 лет, а также при наличии наследственных заболеваний сердца.

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