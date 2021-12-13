Кардиолог назвал главные признаки инфаркта

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 московского депздрава Андрей Сыров назвал продолжительные боли в сердце одним из признаков инфаркта.

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 московского депздрава Андрей Сыров назвал продолжительные боли в сердце одним из признаков инфаркта.

Как передает Report, об этом сказал он в эфире радио "Говорит Москва" .

"Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса, - это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы", - рассказал врач.

По его словам, поводом для обращения к специалисту также могут стать боли во время физической нагрузки, а не только в состоянии покоя.

Кроме того, неприятные ощущения в области сердца могут свидетельствовать о нарушениях в пищеварительной системе.

"Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны еще с нехваткой воздуха", - добавил Сыров.