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Кардиолог назвал главные признаки инфаркта

Кардиолог назвал главные признаки инфаркта Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 московского депздрава Андрей Сыров назвал продолжительные боли в сердце одним из признаков инфаркта.
Здоровье
13 декабря 2021 г. 07:04
Кардиолог назвал главные признаки инфаркта

Заведующий кардиологическим отделением консультативно-диагностического центра № 6 московского депздрава Андрей Сыров назвал продолжительные боли в сердце одним из признаков инфаркта.

Как передает Report, об этом сказал он в эфире радио "Говорит Москва".

"Сердечные боли очень кратковременные. Если впервые в жизни возникли сильные боли продолжительностью двадцать-тридцать минут, особенно если они сопровождаются чувством нехватки воздуха, изменениями давления, обычно повышением и учащением пульса, - это повод для вызова скорой помощи и снятия кардиограммы", - рассказал врач.

По его словам, поводом для обращения к специалисту также могут стать боли во время физической нагрузки, а не только в состоянии покоя.

Кроме того, неприятные ощущения в области сердца могут свидетельствовать о нарушениях в пищеварительной системе.

"Место болей может быть очень похоже. Так можно и перепутать. Мы должны понимать, что боли в сердце возникают на пике нагрузки, они носят кратковременный характер, очень часто связаны еще с нехваткой воздуха", - добавил Сыров.

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